Tuttosport – Il futuro è suo Così prende la Roma per mano

2025-04-13 23:27:00 Arrivano conferme da TS:– Finisce 1-1 il derby dicon la squadra di Claudio Ranieri che hanno recuperato il gol di svantaggio per un punto che mantiene la distanza dal 6° posto Lazio (-2). Le parole dell’allenatore dei giallorossi nel post-partita: “Poco propositivi? Sono d’accordo. Tornavamo indietro e a me questo non piace. Avevo chiesto di andare in profondità, di mettere la palla più in avanti. E invece tornavamo sempre dietro. Le ali le avevo messe apposta per controbattere e mettere in difficoltà i loro terzini. Però va bene. Alla fine è stato un derby nervoso com’è solito essere. La Lazio ha fatto qualcosina di più, noi meno. Ma mi prendo questo pareggio”Soulè leader tecnico?“Se parte dall’esterno, puòre laper le mani. E’ solo che non riuscivamo a servirlo come al solito.