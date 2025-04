Sony annuncia un aumento di prezzo di PS5 in Europa il lettore disco subisce un taglio di prezzo

Sony ha annunciato un aggiornamento ai prezzi della console PlayStation 5 in Europa e in altri mercati internazionali. In un contesto economico reso difficile da inflazione elevata e tassi di cambio instabili, la compagnia giapponese ha comunicato un aumento del prezzo consigliato du PS5 Digital Edition, mentre il modello standard con lettore Ultra HD Blu-ray mantiene il suo prezzo invariato.Quindi dal 14 aprile 2025, la PS5 Digital Edition in Europa costerà 499,99 euro in Europa, segnando un rincaro di 50 Euro che potrebbe sorprendere molti consumatori (il prezzo precedente era di 449,99 Euro). Questo adeguamento riguarda anche Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, ma non coinvolge in alcun modo la PS5 Pro, che mantiene il prezzo attuale (799,99 euro).Parallelamente, Sony ha introdotto una notizia positiva per alcuni utenti: il lettore disco esterno per PS5 subirà un calo di prezzo, passando a 79,99 Euro in Europa, mentre il prezzo precedente si assestava a 119,99 Euro. Game-experience.it - Sony annuncia un aumento di prezzo di PS5 in Europa, il lettore disco subisce un taglio di prezzo Leggi su Game-experience.it hato un aggiornamento ai prezzi della console PlayStation 5 ine in altri mercati internazionali. In un contesto economico reso difficile da inflazione elevata e tassi di cambio instabili, la compagnia giapponese ha comunicato undelconsigliato du PS5 Digital Edition, mentre il modello standard conUltra HD Blu-ray mantiene il suoinvariato.Quindi dal 14 aprile 2025, la PS5 Digital Edition incosterà 499,99 euro in, segnando un rincaro di 50 Euro che potrebbe sorprendere molti consumatori (ilprecedente era di 449,99 Euro). Questo adeguamento riguarda anche Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, ma non coinvolge in alcun modo la PS5 Pro, che mantiene ilattuale (799,99 euro).Parallelamente,ha introdotto una notizia positiva per alcuni utenti: ilesterno per PS5 subirà un calo di, passando a 79,99 Euro in, mentre ilprecedente si assestava a 119,99 Euro.

Potrebbe interessarti anche:

Sanzioni a Mosca e armi a Kiev : l’Europa alza il prezzo del negoziato tra Usa e Russia

. E la scommessa è che non sarà il dialogo Trump-Putin a far finire la guerra. La sovrastruttura comunitaria e i personalismi dei vertici, come Ursula von der Leyen, indeboliscono in questa circostanza lo sdoganamento di una voce comune europea, mentre la presa di posizione delle nazioni di punta aiuta a metterla in campo.

Stati Uniti acquistano gas naturale liquefatto dalla Russia attraverso l'India e lo vendono all'Europa a prezzo maggiorato - RETROSCENA

Secondo fonti del deep state l'Italia riceverebbe dagli USA del gas russo acquistato in India Secondo quanto emerso da alcune fonti del deep state, gli Stati Uniti acquisterebbero gas naturale liquefatto dalla Russia attraverso l'India per poi rivenderlo all'Europa, e all'Italia, a un prezzo .

Huawei Mate XT Ultimate - ecco il prezzo del trifold per l'Europa

Lo smartphone pieghevole con doppia cerniera si prepara a debuttare in tutto il mondo dopo il lancio cinese. Arriva anche un nuovo tablet.

Ne parlano su altre fonti PlayStation Plus: Sony aumenta i prezzi ma state tranquilli, non in Italia - Aggiornata. PlayStation Plus aumenta di prezzo in quindici paesi dal 16 aprile. PlayStation Plus: Sony aumenta i prezzi ma state tranquilli, non in Italia. PlayStation 5, terzo aumento di prezzi in Giappone: fino a +85% rispetto al debutto. Nel silenzio più totale, Sony ha raddoppiato il prezzo di Horizon Zero Dawn. PS5 Pro, svelata la nuova console Sony: le prestazioni sono alte (ma lo è anche il prezzo).

msn.com riferisce: Sony annuncia un aumento di prezzo di PS5 in Europa, il lettore disco subisce un taglio di prezzo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Segnala notebookcheck.it: Sony annuncia prezzi più alti del previsto per i nuovi televisori Bravia - I prezzi dei TV Bravia 2025 di Sony sono stati confermati per gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Unione Europea. Il costo del Bravia 8 II è più alto di quanto indicato inizialmente per i clienti stat ...

Scrive player.it: Il Playstation Plus aumenta di prezzo, ancora (ma non è detto che ci riguardi) - In alcuni paesi, Sony comunica un aumento dei prezzi su tutti i tier di abbonamento del PS Plus. Arriva la giustificazione ufficiale ...