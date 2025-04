Ecco l’alimentazione del futuro Tra agricoltura medicina e salute Pier Luigi Rossi incontra i liceali

agricoltura, medicina e salute: sono queste le tre parole chiave al centro dell’incontro che il dottor Pier Luigi Rossi, medico, nutrizionista e docente universitario, terrà con gli studenti di Castiglion Fiorentino. Ma più che una lezione, sarà un viaggio nel presente (e nel futuro) dell’alimentazione, tra riflessioni profonde e dati sorprendenti, con uno sguardo rivolto alla salute delle persone e del pianeta. Dottor Rossi, ci anticipa di cosa parlerà agli studenti? "Inizierò parlando di un grande cambiamento che stiamo vivendo: una vera e propria transizione alimentare. Dopo 15.000 anni di agricoltura e allevamento tradizionali, oggi ci troviamo di fronte a una produzione di cibo che avviene sempre più spesso senza terra e senza stalle. È un cibo che nasce in laboratorio, lontano dalla natura, e che spesso non è adatto al nostro corpo, soprattutto al nostro intestino, che è rimasto quello dell’età della pietra. Lanazione.it - "Ecco l’alimentazione del futuro". Tra agricoltura, medicina e salute. Pier Luigi Rossi incontra i liceali Leggi su Lanazione.it : sono queste le tre parole chiave al centro dell’incontro che il dottor, medico, nutrizionista e docente universitario, terrà con gli studenti di Castiglion Fiorentino. Ma più che una lezione, sarà un viaggio nel presente (e nel) del, tra riflessioni profonde e dati sorprendenti, con uno sguardo rivolto alladelle persone e del pianeta. Dottor, ci anticipa di cosa parlerà agli studenti? "Inizierò parlando di un grande cambiamento che stiamo vivendo: una vera e propria transizione alimentare. Dopo 15.000 anni die allevamento tradizionali, oggi ci troviamo di fronte a una produzione di cibo che avviene sempre più spesso senza terra e senza stalle. È un cibo che nasce in laboratorio, lontano dalla natura, e che spesso non è adatto al nostro corpo, soprattutto al nostro intestino, che è rimasto quello dell’età della pietra.

Potrebbe interessarti anche:

Giornata Mondiale della Salute : un approccio filosofico alla Medicina di genere

Ma in grado di agire e decidere. Nel 2016, nacque, all’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Interfaculty centre for gender studies, all’interno del quale Sonia Levi, attuale Preside della Facoltà di Medicina, insieme con altre colleghe e colleghi, ha iniziato a promuovere l’idea che la medicina di genere non vada considerata come una branca separata, ma debba trasformarsi in una prospettiva trasversale a tutte le specializzazioni mediche.

Con ‘Arte e Salute’ medicina e cultura alleate contro il cancro (e non solo)

Fa sentire meglio un malato in quanto stimola le stesse aree celebrali del rivedere una persona amata. . Un’opera d’arte può aiutare i pazienti colpiti da malattie anche gravi come i tumori o le patologie degenerative.

Con 'Arte e Salute' medicina e cultura alleate contro il cancro (e non solo)

(Adnkronos Salute) - Un'opera d'arte può aiutare i pazienti colpiti da malattie anche gravi come i tumori o l . L'iniziativa presentata oggi a Roma, obiettivo favorire la qualità di vita di pazienti, caregiver e operatori sanitari attraverso opere e video negli ambienti ospedalieri Roma, 2 apr.

Ne parlano su altre fonti "Ecco l’alimentazione del futuro". Tra agricoltura, medicina e salute. Pier Luigi Rossi incontra i liceali. Quale futuro per l’agricoltura? Ecco i 4 pilastri dell’Ue. Ue: ecco la 'Visione strategica per il futuro dell'agricoltura'. Ue: ecco la nuova visione sul futuro dell'agricoltura. L’UE svela la sua visione per il futuro dell’agricoltura. Dal cibo come medicina alla chiarezza sulle origini: ecco le quattro tendenze del futuro.

quotidianosanita.it comunica: Alimentazione. Agricoltura, sicurezza e nutrizione sostenibile solo con l’innovazione - La questione della volatilità di prezzi resta, con un trend in salita per il futuro ... L’agricoltura è la chiave per vincere la sfida della sicurezza alimentare. “E l’innovazione ...

Nota di italpress.com: Il futuro dell’agricoltura passa dalla rigenerazione - FIRENZE (ITALPRESS) – Un’occasione di confronto tra professionisti, aziende agricole, ricercatori e tecnici del comparto vitivinicolo per discutere del futuro dell’agricoltura in ... e garantire la ...

lanuovasardegna.it riferisce: Il futuro dell’agricoltura passa dalla rigenerazione - FIRENZE (ITALPRESS) – Un’occasione di confronto tra professionisti, aziende agricole, ricercatori e tecnici del comparto vitivinicolo per discutere del futuro dell’agricoltura in un’epoca ...