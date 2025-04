Linkiesta.it - L’odissea dell’au pair americana a Milano, e la nostra ossessione per i casi ridicoli

Nel momento in cui scrivo il video di Ella Katherine di Richmond, Virginia, che alle cinque di mattina in viale Piave aaspetta un tram che chiama train, e poi prende una Uber perché il treno proprio non arriva, e finalmente a Malpensa mangia una carbonara, nel momento in cui scrivo ha venti milioni e mezzo di visualizzazioni. Il che significa che il mondo è andato definitivamente a puttane, e io sono qui a farvi una scheda informativa di come l’occidente satollo finì a meretrici.Io, che di norma mi picco di non occuparmi delle storie di cui non ci ricorderemo tra dieci anni, sì, magari faccio un’eccezione per Sangiuliano o per Giambruno, ma sennò io questi scandali da un quarto d’ora non me li filo, non voglio saperne niente. Io, che sabato avevo un milione di cose da consegnare, e invece l’ho passato su TikTok a seguire il drammafuggita da