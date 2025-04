Ecco Grosseto Music Project Suonare in gruppo nei locali | Arrivate già cento iscrizioni

Grosseto: Fare Musica insieme: questo è lo spirito. Suonare in un gruppo Musicale e far aumentare la passione per la Musica suonata dal vivo. Grosseto Music Project, che torna con una seconda edizione tutta rinnovata. Il progetto, ideato da un gruppo di ragazzi grossetani, è sostenuto dal Comune di Grosseto. Dopo il successo della prima edizione, che aveva proposto un contest, delle masterclass e una festa finale, quest'anno il format si evolve per raggiungere ancora più giovani. Da febbraio è attiva sul sito www.grMusicProject.it una call per giovani Musicisti – o aspiranti tali – con voglia di mettersi in gioco su un vero palco. La prima fase del progetto, chiamata Grosseto Music Play, prevede una serie di esibizioni live nei locali della città tra aprile e giugno. Gli artisti selezionati dallo staff avranno l'opportunità di Suonare davanti a un pubblico reale, supportati da tecnici professionisti che cureranno il suono e offriranno consigli utili.

