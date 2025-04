Ponte dei Carabinieri in sicurezza Approvato il progetto di fattibilità

PISTOIA Passo in avanti molto importante per la messa in sicurezza di quello che per tutti è il "Ponte dei Carabinieri" alla fine dell'abitato di Candeglia lungo la strada che porta verso Santomoro e la Sp24 "Pistoia-Riola". Già teatro in passato, purtroppo, di incidenti particolarmente gravi, alcuni anche mortali, e di disagi alla viabilità con tir che si incastrano nello stretto passaggio, la Giunta comunale ha Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa al primo stralcio della messa in sicurezza dello stesso. Un valore complessivo dell'opera di 130mila euro che dovrà servire per far si che passare da quella strada non si riveli una incognita ma un passaggio sicuro. Nello specifico, il progetto prevede l'installazione di un impianto semaforico per il transito in senso unico alternato con i due stop previsti nelle zone precedentemente più ampie della strada a nord e a sud in modo da garantire l'incrocio.

