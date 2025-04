Lanazione.it - Fidejussione mai riscossa. Il vicesindaco assicura:: "Recupereremo le somme"

Perché la giunta Ponzanelli non ha ancora dato seguito alla procedura di escussione nei confronti dei soggetti attuatori che nel 2009, con l’intervento allora denominato Olmo 2, si impegnavano a realizzare almeno il 30% dell’importo totale delle opere di sistemazione idraulica prima dell’avvio degli edifici residenziali e a realizzare il restante 70% entro 36 mesi dal rilascio dei permessi di costruire? A rispondere all’interrogazione presentata dal consigliere Franco Musetti (Pd) - che riguarda da vicino le opere di demolizione e ricostruzione ora in corso del ponte di via Falcinello che in realtà avrebbero dovuto essere realizzate da altri soggetti attuatori - è l’assessore eCarlo Rampi. "L’intervento Olmo 2, scheda progetto del Prg, prevedeva attività edificatorie anche piuttosto consistenti – spiega Carlo Rampi –.