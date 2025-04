Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Riccardo Branchini. “Oggi compi vent’anni, fammi il regalo più bello”

Pesaro, 14 aprile 2025 – “Vorrei dedicare a mio figlio un pensiero e un augurio per i suoicherà, lunedì 14 aprile”. È un augurio speciale, emotivo e di speranza quello di Tommasoverso il figlio, scomparso ad Acqualagna lo scorso 12 ottobre. “Ovunque sia e con la speranza che possa leggerlo o che qualcuno glielo possa dire, vorrei far giungere atramite il Carlino, l’augurio speciale per il suo compleanno.sappi che ti ho amato in ogni momento del tuo percorso e posso dire con certezza che hai dato un senso alla mia vita: ti ho visto crescere e diventare forte, l’unico mio desiderio è quello di riabbracciarti, riaverti qui vicino a me e donarti tutto l’amore che un genitore può dare. Qui da Fossombrone con me ti fanno tanti auguri i nonni paterni: Paola e Mauro, i tuoi fratelli Giacomo e Marco e i tuoi zii Pietro e Andrea.