Tajani Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner

principale alleato nel mondo. Dobbiamo fare in modo che non ci sia una guerra commerciale tra Europa e Usa. In questo senso va la visita del nostro presidente del Consiglio a Washington. Vogliamo dialogare con tutti. Siamo qui in India per rinforzare la collaborazione con un paese fondamentale. La Via del Cotone è un’altra straordinaria opportunità sulla quale stiamo lavorando tantissimo. Con la Cina continueremo a lavorare per avere buone relazioni commerciali, ma il nostro principale interlocutore sono gli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo l’incontro a New Delhi con la presidente Indiana Droupadi Murmu.abr/fonte video FarnesinaL'articolo Tajani “Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner” proviene da Ildenaro. Leggi su Ildenaro.it Gli Stati Uniti sono il nostroalleato nel mondo. Dobbiamo fare in modo che non ci sia una guerra commerciale tra Europa e Usa. In questo senso va la visita del nostro presidente del Consiglio a Washington. Vogliamo dialogare con tutti. Siamo qui inper rinforzare la collaborazione con un paese fondamentale. La Via del Cotone è un’altra straordinaria opportunità sulla quale stiamo lavorando tantissimo. Con lacontinueremo a lavorare per avere buone relazioni commerciali, ma il nostrointerlocutore sono gli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, dopo l’incontro a New Delhi con la presidentena Droupadi Murmu.abr/fonte video FarnesinaL'articoloconma Usa” proviene da Ildenaro.

