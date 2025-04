Il futuro della Scuola di Fontanella Il percorso per la riapertura Sarà trasformata in un asilo nido

della Regione, in sinergia con la misura nazionale Bonus nido Inps. Si è passati dalle 170 richieste dell’anno scolastico 2021/2022 alle 264 dell’anno educativo 2024/2025. Negli ultimi tre anni, i bambini in età 0-3 anni (utenza potenziale nido) sono diminuiti ma la domanda è aumentata del 61%. Da qui la decisione di ampliare l’offerta, con nuove strutture per l’infanzia. Un edificio in particolare è stato posto all’attenzione della giunta: la ex Scuola di Fontanella, da qualche anno vuota per mancato raggiungimento del numero di iscritti necessari. Lanazione.it - Il futuro della Scuola di Fontanella. Il percorso per la riapertura. Sarà trasformata in un asilo nido Leggi su Lanazione.it Il Comune di Empoli è punto di riferimento per i servizi educativi dell’infanzia. Riesce ad accogliere 443 bambine e bambini nei 10 servizi educativi (a gestione diretta, in appalto o privati) e a fronte a questo dato va segnalato un rinnovato interesse delle famiglie verso le iscrizioni ai nidi. Interesse crescente dovuto in larga parte alla misura Nidi gratis attiva da più di due anni nel territorioRegione, in sinergia con la misura nazionale BonusInps. Si è passati dalle 170 richieste dell’anno scolastico 2021/2022 alle 264 dell’anno educativo 2024/2025. Negli ultimi tre anni, i bambini in età 0-3 anni (utenza potenziale) sono diminuiti ma la domanda è aumentata del 61%. Da qui la decisione di ampliare l’offerta, con nuove strutture per l’infanzia. Un edificio in particolare è stato posto all’attenzionegiunta: la exdi, da qualche anno vuota per mancato raggiungimento del numero di iscritti necessari.

Potrebbe interessarti anche:

Servizi educativi e manutenzione strade : la Fp Cgil rivendica più risorse per gli enti locali

. Quello di Arezzo, ad esempio, deve incrementare le risorse per risolvere il problema del. “I Comuni hanno bisogno di maggiori risorse per il funzionamento dei servizi e quindi per garantire le risposte che devono essere date ai cittadini – sottolinea Giacomo Nebbiai, dirigente provinciale Fp Cgil.

Servizi educativi per il Comune e manutenzione strade per la Provincia : la Fp Cgil rivendica più risorse per gli enti locali

La RSU e i cittadini hanno gli stessi obiettivi: servizi funzionanti per i quali occorrono risorse economiche e adeguate professionalità. In realtà, e penso soprattutto alla Provincia, stiamo assistendo alla progressiva contrazione di finanziamenti e attività, iniziata nel 2014 con la riforma Del Rio”.

Assistenti educativi - la Metrocity lavora per migliorare i servizi per gli studenti con disabilità

A Palazzo Alvaro si è svolto un incontro cruciale per il futuro dei servizi educativi per gli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio.

Ne parlano su altre fonti Il futuro della Scuola di Fontanella. Il percorso per la riapertura. Sarà trasformata in un asilo nido. Ex Scuola di Fontanella, il percorso per la riapertura come nido, oggi l'incontro coi cittadini. Davide, un talento di otto anni con il ritmo nel sangue. Meritamente, alla scoperta del percorso e delle aspirazioni di Pietro, Davide e Alessia. La scuola del futuro si progetta a Cicciano, il Liceo Medi alla finale nazionale di Hubsteam.

gonews.it riferisce: Ex Scuola di Fontanella, il percorso per la riapertura come nido, oggi l'incontro coi cittadini - Il Comune di Empoli da decenni si dimostra un punto di riferimento per i servizi educativi dell'infanzia. Riesce ad accogliere 443 bambine e bambini ...