Riflettori sul condominio: tabelle millesimali, i consigli per evitare liti

Firenze, 14 aprile 2025 – Lesono una vera e propria carta di identità degli immobili, oltre che una guida per molti aspetti della vita condominiale. Quei numerini scritti sotto ogni colonna delleindicano la quota di spesa del relativo immobile. In pratica, costituiscono la quota ideale di proprietà dei beni comuni dell’immobile stesso. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali. Esistono variecondominiali. Ci può spiegare quali sono e a cosa servono? “La tabella, ma sarebbe più giusto dire le, sono diverse da stabile a stabile a seconda delle caratteristiche. Comune a tutti è la ’tabella A generale’, ovvero la quota millesimale principale con la quale si suddividono molte spese che l’amministratore sostiene durante l’anno.