Paventi | Dimarco di livello mondiale Arnautovic trascinatore

Paventi, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha commentato la vittoria ottenuta dall'Inter contro il Cagliari. L'inviato al seguito della squadra nerazzurra si è soffermato sulle prestazioni di Dimarco e Arnautovic.IL COMMENTO – Andrea Paventi, presente all'esterno della Pinetina, ha sottolineato le prestazioni offerte da Dimarco e Arnautovic nella gara contro il Cagliari. Entrambi i giocatori dell'Inter hanno contribuito alla vittoria dei nerazzurri con giocate decisive: «Dimarco è sicuramente una delle notizie migliori di ieri: il suo recupero è importante in vista Bayer Monaco, ma anche per il resto del finale di stagione. Inzaghi potrà contare sull'esterno dal piede sinistro di livello mondiale. Anche ieri è stato decisivo con un assist. Altro giocatore da sottolineare è Arnautovic.

Inzaghi è stato più ottimista, che non è un infortunio grave come quello di Darmian o Zalewski. Quello che dispiace sono i gol subiti nel finale, quasi la metà, e questo pesa.

