A Canegrate la nuova panchina blu | simbolo di consapevolezza sull’autismo e punto di incontro tra storie

Canegrate (Milano) – Un pomeriggio incantato in piazza della Pace dove l'arte, la sensibilità e la bellezza dell'inclusione si sono fuse in un evento. Al centro della scena, la nuova panchina blu: simbolo di consapevolezza sull'autismo ma anche punto d'incontro tra storie che invitano a vedere il mondo da nuove prospettive. Frutto di un progetto di riqualificazione urbana ideato dal gruppo Gli Spaesati con i ragazzi de Il Caleidoscopio, Cooperativa La Ruota, la panchina è stata inaugurata alla presenza dell'assessore Franca Meraviglia, del consigliere delegato alle Politiche giovanili Tommaso Pansardi e di Giacomo Branco, voce narrante de Gli Spaesati. Il cuore dell'evento è stato un momento di rara intensità emotiva: l'intervista di Giacomo Branco a Loredana Casucci Pravettoni, autrice del libro "L'autismo nello zaino", accompagnata dal figlio Riccardo, oggi fotografo professionista.

