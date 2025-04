Congresso di Forza Italia Antonucci eletta segretaria cittadina mentre sui Giochi è polemica tra D' Attis e Ferrarese

mentre Livia Antonucci torna, dopo qualche anno, a guidare Forza Italia a Brindisi come segretaria cittadina, non si placano le polemiche con il commissario di governo per i Giochi del Mediterraneo. Quotidianodipuglia.it - Congresso di Forza Italia, Antonucci eletta segretaria cittadina mentre sui Giochi è polemica tra D'Attis e Ferrarese Leggi su Quotidianodipuglia.it Liviatorna, dopo qualche anno, a guidarea Brindisi come, non si placano le polemiche con il commissario di governo per idel Mediterraneo.

Forza Italia Brindisi : Livia Antonucci eletta coordinatrice cittadina

BRINDISI – Livia Antonucci è stata eletta segretaria cittadina di Forza Italia. . . Questo l’esito del congresso cittadino del partito che si è svolto ieri (sabato 12 aprile) presso l’Hotel Nettuno, in presenza anche dei deputati Mauro D’Attis e Rita Dalla Chiesa e del sindaco Giuseppe Marchionna.

