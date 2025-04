Imprese Fioretti MFLaw | aziende siciliane pronte

aziende e al territorio perchè siamo convinti che le aziende siciliane sono assolutamente pronte per sfidare laconcorrenza sia a livello nazionale sia internazionale”.Così l’Avv. Andrea Fioretti, managing partner di MFLaw Società tra avvocati per azioni, in occasione presso la Sala “Terrasi” della Camera di Commercio Palermo Enna, dell’incontro promosso daMFLaw per l’ampliamento della propria sede nel capoluogo siciliano. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra esperti, istituzioni e rappresentanti del mondoimprenditoriale, volto a individuare strategie e strumenti per rafforzare il tessuto economico della Sicilia. Leggi su Ildenaro.it Per sfidare concorrenza nazionale e internazionaleRoma, 12 apr. – “Noi abbiamo voluto investire su Palermo. Con l’idea di dare un va aiuto allee al territorio perchè siamo convinti che lesono assolutamenteper sfidare laconcorrenza sia a livello nazionale sia internazionale”.Così l’Avv. Andrea, managing partner diSocietà tra avvocati per azioni, in occasione presso la Sala “Terrasi” della Camera di Commercio Palermo Enna, dell’incontro promosso daper l’ampliamento della propria sede nel capoluogo siciliano. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra esperti, istituzioni e rappresentanti del mondoimprenditoriale, volto a individuare strategie e strumenti per rafforzare il tessuto economico della Sicilia.

