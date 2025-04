Quotidiano.net - La politologa Zafesova: “Putin imbroglia Trump. Vuole la resa col terrore”

Roma, 14 aprile 2025 – Il presidente russo Vladimirnon si ferma, anche se non sa quanto possa andare avanti. Il nodo principale, secondo Annaanalista specializzata sulla Russia e i territori ex sovietici, è l’atteggiamento degli Stati Uniti. La Russia li sta ingannando e loro probabilmente se ne sono accorti. Occorre capire fino a quando questo atteggiamento potrà andare loro bene. epa12028849 A handout photo made available by the State Emergency Service of Ukraine shows Ukrainian rescuers working at the site of a rocket strike in downtown Sumy, Ukraine, 13 April 2025, amid the ongoing Russian invasion. At least 21 people were killed and 83 injured, including 7 children, after a Russian rocket hit downtown Sumy in the morning, according to a report by the State Emergency Service.