Lanazione.it - "Tagli con l’accetta". La rabbia dei familiari per il trasporto sociale

PRATO"In un momento in cui le famiglie dei disabili hannoa molti servizi – con il riordino a livello nazionale dell’Home Care Premium, liste di attesa infinite per il fondo delle Gravissime Disabilità, per il Dopo di Noi e per l’assistenza domiciliare - arriva l’ennesima scure, che toglie i trasporti dei ragazzi verso il centro diurno per le famiglie con Isee superiore ai 43 mila euro". Ci sono grande amarezza, grande preoccupazione, ma anche tantatra i genitori delle associazioni Progetto Futuro, Orizzonte Autismo e L’Occasione, che hanno scritto una lettera aperta su questo nuovo, ennesimo, problema. "Chiedevamo un miglioramento dei servizi dal punto di vista della sicurezza – dicono le famiglie, che già si erano fatte sentire dopo gli abusi sessuali subiti sulle due ragazze disabili non troppe settimane fa – e invece ci siamo trovati questa mannaia fra capo e collo e di contro nessuna rassicurazione in fatto di sicurezza sui trasporti, su cui peraltro, con le famiglie lasciate da sole, non ci potranno più essere prospettive di miglioramento".