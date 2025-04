No allo striscione dell’Anpi a Lissone è polemica | Resistenza trattata da fake news La sindaca | una scelta generale Ma celebrerò la Liberazione come sempre

Lissone (Monza e Brianza) – Per la sindaca “è solo una strumentalizzazione”, “un’accusa infondata”. Per l’Anpi locale “un burocratico rifiuto che declassa la Liberazione a una qualsiasi manifestazione rionale ludico-sportiva”. Lissone, poco meno di 47mila abitanti che ne fanno la seconda città della Brianza, si spacca sulla decisione del Comune di negare all’Associazione Partigiani il permesso di esporre uno striscione commemorativo, sul municipio o altro edificio pubblico, per gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Un drappo senza loghi, con la sola scritta “1945-2025 - 80° anniversario della Liberazione”. Una scelta, quella dell’Amministrazione, presa da tempo “per non creare disparità alcuna” tra le tante richieste che arrivano. “Sono accuse ingiuste, che mi lasciano amareggiata: abbiamo sempre sostenuto tutte le iniziative dell’Anpi”, replica ferma, ma dispiaciuta per le polemiche, la sindaca Laura Borella, alla guida di una Giunta di centrodestra. Ilgiorno.it - No allo striscione dell’Anpi, a Lissone è polemica: “Resistenza trattata da fake news”. La sindaca: una scelta generale. Ma celebrerò la Liberazione, come sempre Leggi su Ilgiorno.it (Monza e Brianza) – Per la“è solo una strumentalizzazione”, “un’accusa infondata”. Per l’Anpi locale “un burocratico rifiuto che declassa laa una qualsiasi manifestazione rionale ludico-sportiva”., poco meno di 47mila abitanti che ne fanno la seconda città della Brianza, si spacca sulla decisione del Comune di negare all’Associazione Partigiani il permesso di esporre unocommemorativo, sul municipio o altro edificio pubblico, per gli 80 anni delladal nazifascismo. Un drappo senza loghi, con la sola scritta “1945-2025 - 80° anniversario della”. Una, quella dell’Amministrazione, presa da tempo “per non creare disparità alcuna” tra le tante richieste che arrivano. “Sono accuse ingiuste, che mi lasciano amareggiata: abbiamosostenuto tutte le iniziative”, replica ferma, ma dispiaciuta per le polemiche, laLaura Borella, alla guida di una Giunta di centrodestra.

