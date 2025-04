La donna a capo dei filosofi | Aristotele ha le sue colpe Il rivoluzionario è Kant

Salerno, 14 aprile 2025 – Per secoli le donne sono state rinchiuse nei ripostigli del pensiero. Se filosofeggiavano, fornendo alla famiglia accurate mappe di sopravvivenza, lo facevano mentre sbucciavano piselli. Provate a chiedere a qualcuno di elencare almeno cinque filosofe. Ipazia d'Alessandria, d'accordo, ma non vale perché ci hanno fatto un film. E poi? Poche sono riuscite a emergere dalla manovalanza della ragione, come scrive Simontetta Tassinari nel «Libro rosa della filosofia». Dove si chiede: a forza di nasconderle, cosa ha perso il mondo impedendo al genere femminile di esprimere la propria voce? La stessa domanda va rivolta a Clementina Cantillo, 63 anni, ordinaria di Storia della filosofia all'Università degli studi di Salerno. Un cognome che pesa (suo zio Pino Cantillo fu uno dei massimi studiosi del pensiero di Hegel) e che si farà ricordare perché dopo 120 anni ha conquistato la presidenza della Società filosofica italiana fondata nel 1906.

