Zelensky | Trump venga a vedere strage

Zelensky ha invitato Trump a visitare l'Ucraina per vedere con i propri occhi gli effetti della guerra. "venga, veda la gente, i civili, i guerrieri, donne, bambini,ospedali distrutti e morti", ha detto in un'intervista a CBS. Zelensky ha aggiunto: "Poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra". Un appello diretto al presidente USA, che in durante la sua campagna elettorale e anche al suo insediamento,aveva dichiarato di poter risolvere rapidamente il conflitto. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 4.05 Il presidente ucrainoha invitatoa visitare l'Ucraina percon i propri occhi gli effetti della guerra. ", veda la gente, i civili, i guerrieri, donne, bambini,ospedali distrutti e morti", ha detto in un'intervista a CBS.ha aggiunto: "Poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra". Un appello diretto al presidente USA, che in durante la sua campagna elettorale e anche al suo insediamento,aveva dichiarato di poter risolvere rapidamente il conflitto.

Potrebbe interessarti anche:

Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione

"Venite, vedete, e poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra", ha aggiunto. Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a visitare l'Ucraina per constatare la devastazione e "vedere la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti".

Ucraina - raid russo provoca strage di civili a Sumy | Zelensky attacca Putin e poi invita Trump : "Venga a vedere la devastazione"

Kellogg, l'inviato di Trump: "Superati ogni limiti di decenza". Il premier britannico Starmer: "Putin deve ora accettare un cessate il fuoco completo e immediato senza condizioni".

Ucraina - nuovo scontro USA-Zelensky : Catherine Belton e la campagna di disinformazione contro Trump finanziata da Kiev

Belton sarebbe impegnata in una campagna d’informazione volta a screditare figure politiche legate a Donald Trump, tra cui Tulsi Gabbard e Kash Patel La giornalista britannica Catherine Belton, corrispondente speciale per l’Agenzia Stampa Britannica “Reuters” e giornalista investigativa del “ .

Ne parlano su altre fonti Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Trump venga a Sumy a vedere la devastazione”. Ucraina, raid russo provoca strage di civili a Sumy | Zelensky attacca Putin e poi invita Trump: "Venga a vedere la devastazione". Incontro Starmer-Zelensky a Downing Street: "Sostegno a Kiev per tutto il tempo necessario" - Meloni sente Trump in vista dell'incontro di domani a Londra con Zelensky. Ucraina, duro scontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. Ucraina, Donald Trump: "Ho sentito che Zelensky viene venerdì, per me è ok" - LaPresse. Trump-Zelensky, è scontro tra Lega e Forza Italia. Opposizioni a Meloni: “Venga in Aula prima del….

Riporta ansa.it: Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione - Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a visitare l'Ucraina per constatare la devastazione e "vedere la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti" . Lo ha detto Zel ...

Riporta gaeta.it: Zelensky invita Trump in Ucraina: un appello alla responsabilità e alla pace - Zelensky invita Trump a visitare l'Ucraina per testimoniare la devastazione della guerra e collaborare alla creazione di un piano di pace, sottolineando l'importanza del supporto internazionale.

Riporta msn.com: Trump attacca Zelensky alla Casa Bianca “Stai scommettendo sulla terza guerra mondiale” VIDEO - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Momenti di tensione all'interno dello Studio Ovale durante l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ... vedere che i soldi vengano ...