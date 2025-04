Alle urne 474 cittadini nella giornata di sabato Gli eletti delle zone 3 e 4

Alle elezioni di quartiere ad Arcola, i cittadini hanno risposto positivamente all'appello per costituire i consigli delle frazioni, valido strumento per portare la voce degli arcolani a palazzo civico, non più attivi da dieci anni. Trentasette candidati in tutto, quattro le macrozone di divisione del territorio comunale, molti degli aspiranti consiglieri hanno deciso di riunirsi in una lista denominata Partecipazione e democrazia. Vediamo nel dettaglio, i dati ufficiosi. sabato, primo giorno di seggi per le votazioni del consigli rionali della zona 3 inerente i quartieri di Termo, Pianazze, Monti, Baccano e Fresonara sono andati a votare 211 cittadini. Mentre per la zona 4 che riunisce Romito, Battifollo, Cerri, Trebiano ben 263 arcolani hanno avuto accesso Alle urne per un totale di 474 elettori.

Al collegio dei presidenti di quartiere è stato condiviso il nuovo percorso di analisi e studio per una partecipazione attiva a livello territoriale. Entro quest’anno, periodo indicato l’autunno, si dovrà procedere al rinnovo dei dodici consigli di quartiere (per 144 consiglieri che svolgono gratuitamente il loro incarico) e c’è qualche preoccupazione perché per la prima volta nella storia di questo appuntamento elettorale a Cesena non verrà collegato ad alcun altra consultazione elettorale, utile per fare da traino, e quindi si accresce la possibilità di una scarsa partecipazione alle urne, già di per se pericolo incombente.

