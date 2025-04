Lanazione.it - Travolto da un’auto mentre tagliava l’erba, dolore per la morte di Alessandro Talini: “Persona buona e gentile”

Fucecchio, 14 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta, 58 anni,dasabato pomeriggiostava tagliandolungo via Pisana nei pressi della sua abitazione. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in condizioni disperate con l’elisoccorso all’ospedale di Cisanello a Pisa dove purtroppo è deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate., sposato con Cristina, padre di due figli, era diventato nonno da meno di un anno. A strapparlo all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici e conoscenti è stato un incidente assurdo. L’uomo stava sistemando la vegetazione intorno alla sua abitazione quando è stato falciato da una vettura guidata da una 53enne che ha perso il controllo per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.