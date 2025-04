TraMa di Matteo Trapasso a Milano il panificio più piccolo d’Europa | In 887 metri quadrati ho trovato il mio mondo

Milano – È possibile impastare, infornare e vendere pane, focacce e dolci in uno spazio di meno di 9 metri quadri? La risposta è sì. La dimostrazione si ha affacciandosi nel locale "TraMa" in via Stoppani 30, a Porta Venezia, che è il panificio artigianale più piccolo d'Europa e, forse, anche del mondo. I clienti fanno la coda sul marciapiedi, intanto sbirciano dentro e iniziano a scegliere con lo sguardo quello che si porteranno a casa o che mangeranno subito. "Ho aperto a novembre del 2022", racconta Matteo Trapasso, il titolare-fondatore. Vive a Monza e ha 26 anni. "TraMa" fonde le prime lettere del suo cognome e quelle del suo nome; in più suggerisce un intreccio, una storia. "La mia ricalca quella del mio sogno, che è iniziato quando ero un bambino. Ho sempre sognato di "avere le mani in pasta" anche quando ancora non sapevo bene dove questa mia passione mi avrebbe portato.

