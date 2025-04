Il Modello Schifani predica l’efficienza ma pratica l’epurazione sistematica

Modello Schifani, dal nome del suo ideatore, il presidente della Regione, il cui punto di riferimento non è né il manifesto di Ventotene né il lascito morale di Silvio Berlusconi, ma, addirittura, Francesco Guccini, il primo, quello aspro, quello de “L’avvelenata”. Perché sembra proprio avvelenato questo presidente che procede a colpi di epurazione, non perdona chi sbaglia o chi non piace.L’ultima vittima, in ordine di tempo, è Vito Riggio, amministratore delegato della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Prima ancora, il manager dell’Asp di Trapani, Fernando Croce. E ancora, Roberto Albergoni, l’uomo che ha portato Agrigento a diventare Capitale Italiana della Cultura 2025. Linkiesta.it - Il Modello Schifani predica l’efficienza, ma pratica l’epurazione sistematica Leggi su Linkiesta.it C’è un nuovo stile di governo in Sicilia. Muscolare, verticale, risolutivo; anche rancoroso, diciamo. Lo chiameremo, dal nome del suo ideatore, il presidente della Regione, il cui punto di riferimento non è né il manifesto di Ventotene né il lascito morale di Silvio Berlusconi, ma, addirittura, Francesco Guccini, il primo, quello aspro, quello de “L’avvelenata”. Perché sembra proprio avvelenato questo presidente che procede a colpi di epurazione, non perdona chi sbaglia o chi non piace.L’ultima vittima, in ordine di tempo, è Vito Riggio, amministratore delegato della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Prima ancora, il manager dell’Asp di Trapani, Fernando Croce. E ancora, Roberto Albergoni, l’uomo che ha portato Agrigento a diventare Capitale Italiana della Cultura 2025.

Ne parlano su altre fonti L’avvelenato | Il Modello Schifani predica l’efficienza, ma pratica l’epurazione sistematica.

Scrive lasicilia.it: Termovalorizzatori, Schifani: «Entro settembre ’26 i lavori, non possiamo più spendere 100 milioni l’anno per bruciare i rifiuti all’estero» - La costruzione degli impianti richiedere almeno 18 mesi: «Avranno un impatto ambientale pari a zero e garantiranno la massima sicurezza per i cittadini» ...

Riporta quotidianosanita.it: Fimmg: “La dipendenza non è il solo modello di efficacia e di efficienza” - Anche perché - conclude Scotti - si vuol far passare il concetto che solo il dipendentismo sia un modello di efficacia e di efficienza per i professionisti medici e che rappresenti l’unica ...

Scrive msn.com: Messina “modello per il sud” e “protagonista della riscossa”: in città anche Schifani - The post Messina “modello per il sud” e “protagonista della riscossa”: in città anche Schifani appeared first on Tempostretto. MESSINA – Alla seconda edizione dell’evento “65% e ...