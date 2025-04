Borsa | Nikkei sale oltre il 2% dopo guadagni Wall Street

Nikkei della Borsa di Tokyo è in salita del 2 per cento in apertura sulla scia dei guadagni di Wall Street. Lo riferisce l'agenzia Kyodo. Quotidiano.net - Borsa: Nikkei sale oltre il 2% dopo guadagni Wall Street Leggi su Quotidiano.net L'indicedelladi Tokyo è in salita del 2 per cento in apertura sulla scia deidi. Lo riferisce l'agenzia Kyodo.

Il dollaro è in caduta. . . Sprofonda la Borsa di Tokyo per le preoccupazioni sui dazi e sulla scia del crollo di Wall Street. L’indice Nikkei è in forte calo: dopo l’apertura in negativo, nelle prime contrattazioni cede il 5,0%, dopo il rimbalzo fino al 9,1% di ieri seguito all’annuncio della sospensione per 90 giorni dei dazi in molti Paesi decisa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La Borsa di Tokyo, termina l'ultima seduta della settimana in netto calo, con gli investitori preoccupati per il braccio di ferro ancora esistente tra Pechino e Washington, malgrado pausa sui dazi decisa dall'amministrazione Trump per i paesi che non hanno fatto ritorsioni contro gli Stati Uniti.

L’indice Nikkei è in forte calo: dopo l’apertura in negativo, nelle prime contrattazioni cede il 5,0%, dopo il rimbalzo fino al 9,1% di ieri seguito all’annuncio della sospensione per 90 giorni dei dazi in molti Paesi decisa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump Singapore contesta il dazio del 10% imposto dagli USA Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha risposto in Parlamento l’8 aprile alla decisione dell’amministrazione Trump di includere Singapore — a partire dal 2 aprile — tra i Paesi colpiti da un nuovo dazio del 10% su alcune importazioni, con l’obiettivo dichiarato di correggere il deficit commerciale degli Stati Uniti.

