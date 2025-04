Axios | a Roma i negoziati Usa-Iran

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.39 Il prossimo incontro tra Stati Uniti esi terrà probabilmente sabato a.Al centro dei colloqui ci sarà il dossier nucleareiano. Lo riporta il sito d'informazione americano, specializzato in notizie di politica e diplomazia, che cita fonti secondo cui sarebbero stati gli USA a proporre la capitale italiana come sede dell'incontro. Al tavolo parteciperanno anche i mediatori dell'Oman, già attivi in precedenti tentativi di dialogo tra le parti.