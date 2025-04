IndyCar Kirkwood ferma Palou nel GP di Long Beach

Long Beach 2025, terza prova della NTT IndyCar Series. Terza affermazione in carriera, la seconda tra i muretti della California, per il #27 di Andretti, abile per tutto l’evento a fronteggiare i repentini attacchi di Alex Palou. Il campione in carica ottiene in ogni caso il secondo posto finale dopo i successi di St. Petersburg e Thermal Club.Il terzo atto del 2025 si è aperto con Kyle Kirkwood (Andretti #27) abile a gestire la pole-position dall’assalto da parte di Colton Herta (Andretti #26) e del due volte campione e leader del campionato Alex Palou (Ganassi #10). La strategia è diventata subito protagonista, gran parte dei protagonisti ha infatti imboccato subito la pit road per montare le gomme dure al posto delle ‘Alternative’.La scelta non è stata seguita da Christian Lundgaard (McLaren #7), Scott Dixon (Ganassi #9), Kyffin Simpson (Ganassi #8), Graham Rahal (RLL #14), Robert Shwartzman (PREMA Racing #83) e Sting Ray Robb (Juncos Racing #77). Oasport.it - IndyCar, Kirkwood ferma Palou nel GP di Long Beach Leggi su Oasport.it Kyle Kirwkood vince il GP2025, terza prova della NTTSeries. Terza afzione in carriera, la seconda tra i muretti della California, per il #27 di Andretti, abile per tutto l’evento a fronteggiare i repentini attacchi di Alex. Il campione in carica ottiene in ogni caso il secondo posto finale dopo i successi di St. Petersburg e Thermal Club.Il terzo atto del 2025 si è aperto con Kyle(Andretti #27) abile a gestire la pole-position dall’assalto da parte di Colton Herta (Andretti #26) e del due volte campione e leader del campionato Alex(Ganassi #10). La strategia è diventata subito protagonista, gran parte dei protagonisti ha infatti imboccato subito la pit road per montare le gomme dure al posto delle ‘Alternative’.La scelta non è stata seguita da Christian Lundgaard (McLaren #7), Scott Dixon (Ganassi #9), Kyffin Simpson (Ganassi #8), Graham Rahal (RLL #14), Robert Shwartzman (PREMA Racing #83) e Sting Ray Robb (Juncos Racing #77).

IndyCar - Palou per il tris a Long Beach

Lo spagnolo insegue uno storico tris in California che gli permetterebbe di eguagliare quanto fatto da Scott Dixon nel 2020, il neozelandese vinse in successione tra Texas Motor Speedway, Indianapolis RC e Road America race-1.

