Lanazione.it - Arvedi Ast, accordo di programma: "Subito la riunione per definirlo"

"Il ministro Urso ha assicurato il massimo impegno del Governo nell’aggiornare a brevissimo l’incontro con le parti sociali ed istituzionali per avviare la definizione dell’dida tempo atteso": l’diè quello per- Ast e a dare notizia della volontà del Governo di procedere in tempi strettissimi sono il sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, e il presidente della commissione Lavoro del Senato, Franco Zaffini. Prisco e Zaffini, si legge in una nota, "esprimono soddisfazione per la positiva interlocuzione avuta nelle ore scorse con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito all’diAst di Terni", sottolineando appunto come dal ministro sia arrivato l’impegno "ad aggiornare a brevissimo l’incontro" con sindacati, Comune e Regione.