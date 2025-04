Lanazione.it - La satira secondo Veltroni: "Oggi non ha più senso. Politici meno autorevoli"

Ad accoglierlo sulle scale del Palazzo delle Muse c’era Marcello Lippi. Venuto a visitare la mostra "Secoli di" e per incontrare uno dei curatori, Walter, suo amico di vecchia data. "E’ stato un piacere enorme abbracciare di nuovo Marcello – ha detto– perché è una persona straordinaria e perché si deve soprattutto a questo vostro concittadino se milioni di italiani si sono riversati in strada con una bandiera". Accompagnato dalla presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci e dall’assessore alla cultura Sandra Mei,ha visitato la mostra allestita alla Gamc di cui è uno dei curatori. Che idea si è fatto del Carnevale di Viareggio? "Credo che sia un mondo a parte, un universo parallelo rispetto alla realtà che viviamo. Un po’ come accade per il campionato di calcio e il Festival di Sanremo.