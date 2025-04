Ilgiorno.it - Le “talpe” e le idee di fuga: “Portare i gatti a Dubai”. Spunta la nazionale serba

Milano – Il “metodo Elysium” dal nome della gioielleria milanese usata per mascherare i flussi di denaro attraverso falsi acquisti di Rolex, e il giro di scommesse illecite organizzato da Tommaso De Giacomo stava per essere esportato all’estero. Uno degli scommettitori, nelle chat acquisite dalla Gdf di Milano e agli atti dell’inchiesta coordinata dai pm Filippini e Amadeo, propone di far entrare giocatori della. “Ti vuole far conoscere dei serbi”, scrive il centrocampista Nicolò Fagioli a De Giacomo, il 24 settembre 2022. Da Giacomo risponde con un messaggio vocale, mettendo bene in chiaro le regole: “Soldi avanti e giochi”. Non si sa se questo contatto si sia concretizzato. E tra le chatanche uno scommettitore di Ibiza, isola dove Elysium ha aperto una boutique, indicato come “Nathan”.