Lanazione.it - “Violenza su una bambina di 11 anni”, l’uomo era già stato in carcere a Perugia

, 14 aprile 2025 – È finito di nuovo in, con un’accusa orribile, infamante:sessuale., un 45enne di origini sarde, èfermato dai carabinieri di Mestre: secondo gli investigatori è il responsabile dellasessuale subìta da unadi 11, aggredita mentre rientrava a casa dopo la palestra. Il 45enne, in passato, èrecluso neldi Capanne: era accusato anche adi aver moledelle ragazzine. Non solo, però.eragià condannato persessuale: una pena di otto, perché eraritenuto colpevole degli abusi ai ddi due ragazze, due studentesse, a Padova. Il fatto di cuiviene accusato ora e per il quale al momento è ina Mestre in seguito al fermo per indiziato di delitto, è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso.