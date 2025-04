Bulle aggrediscono una ragazzina nella piazza della movida | picchiati anche i vigili urbani scoppia il caos

piazza dei Signori, a un passo dalla torre dell?Orologio, una ragazzina è stata. Ilgazzettino.it - Bulle aggrediscono una ragazzina nella piazza della movida: picchiati anche i vigili urbani, scoppia il caos Leggi su Ilgazzettino.it PADOVA - Sabato sera di fuoco (il 12 aprile) poco dopo le 22, nel cuore del centro storico di Padova. Indei Signori, a un passo dalla torre dell?Orologio, unaè stata.

Botte e capelli strappati : ragazzina di 13 anni aggredita dalla compagna di scuola di 11 in piazza a Busto Arsizio. “Minacce da mesi”

Il pestaggio, stando al racconto della madre della vittima, sarebbe stato ripreso col cellulare dalle ragazze protagoniste dell’aggressione, anche perché poi ne avrebbero mostra sui social per “vantarsi“.

Botte e capelli strappati in piazza a Busto Arsizio : ragazzina di 13 anni aggredita dalla compagna di scuola di 11. “Minacce da mesi”

Nelle prossime ore la famiglia dovrebbe anche sporgere denuncia, anche se va precisato che per la minore età di tutti i protagonisti della vicenda non sono previste conseguenze di tipo penale.

Violenza sessuale di gruppo a Forlì - ragazzina aggredita in piazza e sul bus

quindi ho iniziato a urlare e il mio comportamento li ha messi in fuga”. Ma una volta salita sul mezzo pubblico l’incubo si è presentato con più violenza.

ci sono anche i filmati registrati da almeno un paio di telecamere della videosorveglianza installate attorno alla piazza. Non è ancora chiaro del perchè la ragazzina sia stata aggredita dalle due

PADOVA - Momenti di violenza nella serata di sabato 12 aprile in piazza dei Signori, il cuore del centro storico di Padova e della movida. Una scena immortalata da numerosi smartphone