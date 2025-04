Lanazione.it - Maxirissa a Siena. Botte e sangue tra la folla: "Una violenza mai vista"

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiUna rissa fra bande di stranieri a pochi metri da Rocca Salimbeni. All’ora dell’aperitivo, in mezzo alla gente. Viene spruzzato anche spray urticante, un pakistano resta a terra. Pestato, finisce in ospedale. E ancora. Coltelli con lama di trenta centimetri nascosti nel salotto buono della città, piazza Matteotti. E sabato pomeriggio, nella stessa zona, uno straniero viene inseguito dentro il supermercato da un gruppetto rivale. Pieno di, hanno pensato che fosse stato accoltellato. Forse l’hanno colpito al volto con una bottiglia, niente armi da taglio. "Sembrava morto", il racconto di una cliente del negozio. Fuori ondate di ’maranza’, molti stranieri di seconda generazione che le forze dell’ordine già conoscono. Da mesi hanno scelto il triangolo Camollia, giardini della Lizza davanti a palazzo di giustizia e piazza Matteotti per le scorribande.