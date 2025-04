Ilrestodelcarlino.it - La sfida del maratoneta Lambertucci: in marcia fino a Roma a 79 anni

Macerata, 14 aprile 2025 – Oggi l’ultraUldericosi mette le scarpe da corsa ed è pronto per una nuova impresa.a domenica, giorno di Pasqua, “ildi Dio” (così è stato soprannominato), classe 1946, originario di Treia, si rimetterà in cammino lungo un nuovo itinerario spirituale che lo condurrà a piedi da Loreto ad Assisi, in occasione della Settimana Santa e della Pasqua. Una scelta di cuore e fede, un pellegrinaggio che dedica alla pace nel mondo, a Papa Francesco e ai malati, nell’anno del Giubileo della speranza. Accanto a lui, in questa nuova impresa, ci saranno amici, sua nipote e le pronipoti, accompagnati da un camper di supporto. Ma il suo invito è rivolto a tutti: chiunque, di qualsiasi età, potrà unirsi anche solo per pochi chilometri, per ascoltare il suo racconto fatto di imprese straordinarie, fede incrollabile e un’energia che sembra inesauribile.