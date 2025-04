Santo Stefano Lodigiano tre candidati a sindaco Testolina tenta il bis

Santo Stefano Lodigiano (Lodi) – È ufficiale: sarà una sfida a tre la corsa a sindaco alle elezioni anticipate del 25 e 26 maggio. Ieri ha sciolto le riserve anche il primo cittadino uscente Marinella Testolina, che si mette a capo della civica “Continuità e Futuro“ per tentare il bis. Al momento la griglia degli sfidanti è composta da Mauro Bonfanti (Uniti per ripartire), Paola Rossi (Il bene Comune) e appunto Testolina il cui Esecutivo, a febbraio, si era sciolto dopo le dimissioni in massa della minoranza. “L’asilo dell’infanzia è una priorità su cui vogliamo riaprire il confronto, nella piena legalità e con soluzioni condivise – spiega Testolina – In questi quattro anni e mezzo abbiamo evitato il dissesto del Comune dopo le note vicende giudiziarie del vecchio sindaco e ora vogliamo ripartire con una squadra competente, onesta e motivata”. Ilgiorno.it - Santo Stefano Lodigiano, tre candidati a sindaco. Testolina tenta il bis Leggi su Ilgiorno.it (Lodi) – È ufficiale: sarà una sfida a tre la corsa aalle elezioni anticipate del 25 e 26 maggio. Ieri ha sciolto le riserve anche il primo cittadino uscente Marinella, che si mette a capo della civica “Continuità e Futuro“ perre il bis. Al momento la griglia degli sfidanti è composta da Mauro Bonfanti (Uniti per ripartire), Paola Rossi (Il bene Comune) e appuntoil cui Esecutivo, a febbraio, si era sciolto dopo le dimissioni in massa della minoranza. “L’asilo dell’infanzia è una priorità su cui vogliamo riaprire il confronto, nella piena legalità e con soluzioni condivise – spiega– In questi quattro anni e mezzo abbiamo evitato il dissesto del Comune dopo le note vicende giudiziarie del vecchioe ora vogliamo ripartire con una squadra competente, onesta e motivata”.

Dimissioni in massa dei consiglieri : cade la giunta di Santo Stefano Lodigiano - elezioni anticipate

. La maggioranza dunque si è dissolta e l'uscita di scena dell'opposizione proprio oggi non è una casualità: infatti, staccando la spina entro il 24 febbraio, c'è tempo per fissare le nuove elezioni subito la primavera prossima (probabilmente domenica 11 maggio) e non lasciare dunque il paese di nuovo in mano al commissario prefettizio.

Santo Stefano Lodigiano - si dimette un altro consigliere : la maggioranza non c'è più

Santo Stefano Lodigiano: i muri chiedono di salvare l'asilo Il Comune dunque è di nuovo a un passo dal secondo commissariamento in pochi anni, ma a questo punto dipende tutto dall'opposizione che ha il coltello dalla parte del manico: saranno i componenti della minoranza a dettare le condizioni.

Santo Stefano Lodigiano - si dimette consigliere comunale : trema il sindaco Marinella Testolina

Il sindaco prenderà atto della situazione e si dimetterà? Oppure sarà la minoranza a dover staccare la spina? Sullo sfondo rimane il futuro della scuola materna il cui nodo non è ancora stato sciolto.

