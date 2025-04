Attimi di paura in via Gioia | cedimento di un edificio tegole cadono in strada

Gioia, storica strada che collega via Buonarroti al viale a mare, nelle prime ore di domenica si è registrato un altro cedimento di un edificio che è ormai cadente. Parte delle tegole del tetto di un’abitazione all’altezza del civico 34 sono finite in strada dove già in passato erano volati pezzi di cornicione. Il cedimento riguarda una casa che una volta era di pregio ma che da anni versa in pessime condizioni e il rischio è che anche altri parti dell’edificio crollino dopo che anche l’intonaco della facciata è ormai distrutto. Lanazione.it - Attimi di paura in via Gioia: cedimento di un edificio, tegole cadono in strada Leggi su Lanazione.it Viareggio, 14 aprile 2025 – Una situazione di degrado e di pericolo che si trascina da molto tempo e che rischia di causare grossi pericoli per l’incolumità di residenti e passanti oltre che dare uno spettacolo indecoroso a poche centinaia di metri dalla passeggiata a mare cittadina. In via, storicache collega via Buonarroti al viale a mare, nelle prime ore di domenica si è registrato un altrodi unche è ormai cadente. Parte delledel tetto di un’abitazione all’altezza del civico 34 sono finite indove già in passato erano volati pezzi di cornicione. Ilriguarda una casa che una volta era di pregio ma che da anni versa in pessime condizioni e il rischio è che anche altri parti dell’crollino dopo che anche l’intonaco della facciata è ormai distrutto.

