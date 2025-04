Ecco la nave da Crociera Hamburg i tedeschi alla scoperta di Ancona

Ancona, 14 aprile 2025 – Ore 8.50, la prima nave da Crociera della nuova stagione giunge in porto. E’ la Ms Hamburg, imbarcazione del gruppo Conti che potrebbe definirsi una boutique cruise, da circa 400 posti più 170 destinati all’equipaggio. Niente a confronto coi giganti del mare che ne ospitano dieci, quindici volte di più. L’attracco è al terminal crociere, quello in passato utilizzato solo da Msc e da quest’anno destinato a tutte le navi che toccheranno Ancona. I turisti a bordo sono circa trecento, perlopiù tedeschi ma anche francesi – gli annunci nelle due lingue arrivano fino a lungomare Vanvitelli –, ad attenderli un paio di pullman con destinazione Urbino, altri due che fanno il giro della città: duomo, Mole, Porta Pia e altre destinazioni e a ogni fermata i croceristi scendono e scoprono Ancona. Ilrestodelcarlino.it - Ecco la nave da Crociera Hamburg, i tedeschi alla scoperta di Ancona Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 14 aprile 2025 – Ore 8.50, la primadadella nuova stagione giunge in porto. E’ la Ms, imbarcazione del gruppo Conti che potrebbe definirsi una boutique cruise, da circa 400 posti più 170 destinati all’equipaggio. Niente a confronto coi giganti del mare che ne ospitano dieci, quindici volte di più. L’attracco è al terminal crociere, quello in passato utilizzato solo da Msc e da quest’anno destinato a tutte le navi che toccheranno. I turisti a bordo sono circa trecento, perlopiùma anche francesi – gli annunci nelle due lingue arrivano fino a lungomare Vanvitelli –, ad attenderli un paio di pullman con destinazione Urbino, altri due che fanno il giro della città: duomo, Mole, Porta Pia e altre destinazioni e a ogni fermata i croceristi scendono e scoprono

Potrebbe interessarti anche:

Muore sulla nave da crociera : ha un malore - vani i soccorsi a Livorno

Per l’uomo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Un turista di nazionalità americana ha avuto un malore che lo ha poi portato alla morte nella mattina di domenica 13 aprile.

Su nave da crociera passeggeri obbligati a spegnere luci e abbassare tende

Quando è stato detto loro di spegnere le luci e chiudere le tende per la loro sicurezza. “Non c’è stata alcuna minaccia specifica per la nave o per i suoi ospiti e la nostra esperienza a bordo è rimasta ininterrotta”, hanno chiarito.

Fincantieri e Viking annunciano la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno

«Viking – ha spiegato ancora – ha preso la decisione responsabile di investire nell’idrogeno, che rappresenta una vera soluzione a zero emissioni. Questo risultato rafforza il ruolo di IFM come leader nell’adozione di carburanti green e sistemi energetici all’avanguardia per i settori marittimo e terrestre.

Ne parlano su altre fonti Ecco la nave da Crociera Hamburg, i tedeschi alla scoperta di Ancona. Ancona: ecco Ms Hamburg, la prima nave della stagione crocieristica. Stagione crocieristica 2025: ecco le date, Msc protagonista con "Armonia". Msc, ecco il varo tecnico di Msc Virtuosa la nave da crociera «green». Ecco perché la Germania invierà una fregata in Estremo Oriente. A Messina la nave a GNL più “green” del mondo: ecco la MSC World Europa – FOTO.

ilrestodelcarlino.it comunica: Ecco la nave da Crociera Hamburg, i tedeschi alla scoperta di Ancona - Sbarcata ieri in porto alle 8.50 un gioiellino da 400 posti. E’ la prima di 40 “toccate” nello scalo dorico, i viaggiatori in visita al Duomo, Mole e Porta Pia: “C’è chi si imbarca per due mesi” ...

Secondo rainews.it: Ancona, parte la stagione delle crociere. In 400 sbarcano dalla Hamburg - Quattrocento i passeggeri che alle nove del mattino sbarcano al porto di Ancona dalla nave Hamburg, che inaugura la stagione delle crociere nel capoluogo regionale. Nel Numeri in crescita, nello scalo ...

ilmeteo.it comunica: Nave da Crociera contro onde altissime: il Video a bordo - I passeggeri di una nave da crociera hanno affrontato onde gigantesche mentre attraversavano il temuto canale di Drake, un tratto di mare lungo 645 km e noto per le sue condizioni estreme ...