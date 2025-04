Ilrestodelcarlino.it - Ex poliziotto malato al lavoro, giocava a tennis: assolto, ora può chiedere i danni

Rimini, 14 aprile 2015 – Un lungo calvario durato quasi 8 anni. Ma ora il suo incubo è finito e per lui si apre la strada di un possibile risarcimento. Può tirare un sospiro di sollievo l’exche, nel 2017, finì nella bufera per alcuni gravi episodi di assenteismo dal. Era stato accusato di essere andato a giocare a, partecipando anche a tornei, mentre era in malattia. La sua vicenda giudiziaria si è conclusa con la piena assoluzione in Corte d’Appello, che ha fatto cadere le ultime accuse rimaste in piedi. In primo grado l’uomo, un 50enne originario di Pesaro residente in Valconca che lavorava come assistente capo della Polaria in aeroporto, era statodal reato più pesante, quella di truffa aidello Stato, e dall’accusa di aver usato dei certificati medici che ne attestavano la malattia per giustificare l’assenza dal