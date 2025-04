Axios il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma

prossimo round delle trattative fra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi a Roma sabato prossimo. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali a suggerire la destinazione sono stati gli Usa. I mediatori dell'Oman saranno presenti. Quotidiano.net - Axios, il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma Leggi su Quotidiano.net Ilfra Stati Uniti edovrebbe tenersi asabato. Lo riportacitando alcune fonti, secondo le quali a suggerire la destinazione sono stati gli Usa. I mediatori dell'Oman saranno presenti.

Potrebbe interessarti anche:

Axios - il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma

Il prossimo round delle trattative fra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi a Roma sabato prossimo. . Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali a suggerire la destinazione sono stati gli Usa.

Ne parlano su altre fonti Axios, il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma. Axios, il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma. Axios, il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma. Axios, il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma. Axios il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma.

Nota di ansa.it: Axios, il prossimo round delle trattative Usa-Iran a Roma - Il prossimo round delle trattative fra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi a Roma sabato prossimo. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali a suggerire la destinazione sono stati gli Us ...

Come scrive msn.com: MEDIO ORIENTE: Israele e Libano concordano avvio trattative su confine - Axios - 16,00 - Israele e Libano hanno concordato di iniziare negoziati per risolvere le dispute sul confine tra i due Paesi, ha riferito Axios citando un funzionario statunitense non identificato.