Ilgiorno.it - Neogenitori in Consiglio comunale da remoto: il Pd adesso ci riprova a Bergamo

Leggi su Ilgiorno.it

– Il Pd ci. Questa volta a, dopo il tentativo, fallito, fatto alcuni mesi fa a Treviglio. Supportato dalle altre forze di maggioranza, presenterà in Aula una mozione per modificare il regolamento delper consentire la partecipazione daalle sedute ainel primo anno di vita del bambino, o a due mesi dal parto in caso di particolari problemi, o per problemi di salute di una certa complessità, che impediscano temporaneamente al consigliere di essere presente. “Sia chiaro - sottolineano il segretario cittadino dem e consigliereAlessandro De Bernardis e la capogruppo Francesca Riccardi -che l’intento non è svilire l’importanza della presenza in Aula, resta saldo il principio che ilsi fa in presenza ed è la presenza in aula che dà dignità all’istituzione”.