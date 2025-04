Lanazione.it - La scuola è un po’ più verde. Spuntano nuovi 53 alberi. Il dono delle associazioni

PONTEDERAIl polo Carlesi è un po’ più. Da alcuni giorni alcuni alberelli sono comparsi nel grande giardino, precisamente sul lato sud dell’edificio scolastico di Pontedera che si affaccia sulla rotatoria della circonvallazione. Un evento molto atteso visto che nei piani dell’amministrazione comunale per la riqualificazione dell’edificio abbandonato, poi trasformato in una, c’era anche quello di dotare l’area di un giardino ricco di piante. Nei render, apparsi all’epoca della riqualificazione dell’edificio abbandonato, c’era infatti un rigoglioso “bosco“. E da alcuni giorni quel prato è un po’ più vivo grazie all’intervento sostenuto dal Lions club e da Ecofor service che hanno donato le piante mentre il Comune ha provveduto a coprire i costi della messa a dimora. Così, alla presenza di un gruppo di studenti del polo Carlesi, è andata in scena la piantumazione del secondo lotto per un totale di 53