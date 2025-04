Ecuador | Exit Poll Contraddittori tra Noboa e González secondo il Cne

Ecuador, il Cne, aveva autorizzato quattro agenzie demoscopiche a condurre Exit Poll, ma solo due hanno elaborato i sondaggi a caldo e, dopo la chiusura delle urne, hanno dato risultati contrastanti. Lo rendono noto i principali media Ecuadoriani. secondo Telcodata, di proprietà di Tomislav Topic, il presidente uscente e candidato di destra Daniel Noboa avrebbe ottenuto il 51,2% dei voti e Luisa González, di sinistra, il 48,98% con un margine di errore dello 0,56 %. Per l'agenzia demoscopica Corpmontpubli avrebbe vinto invece González con il 51,99% dei voti validi contro il 48,01% di Noboa ed un margine di errore campionario del 3%. La presidente del Cne, Diana Atamaint, ha precisato che sebbene esistano due aziende autorizzate a realizzare Exit Poll o sondaggi a caldo, "questi non costituiscono risultati ufficiali e, pertanto, non devono essere considerati come una fonte definitiva di informazione, poiché non riflettono il risultato reale del processo elettorale".

