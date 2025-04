Ilgiorno.it - Fabio Brochetti e il libro sul nonno partigiano comunista: “Io, uomo di destra, da lui ho imparato la libertà”

Rosate (Milano) - “Miomi ha insegnato il valore della”. È un omaggio almaterno Pietro Rossi,a Milano tra il ’44 e il ’45, ma è anche un modo per riaffermare principi universali, come il contrasto a ogni forma di totalitarismo, ildi‘Ricordi resistenti’, presentato di recente a Paullo e Pregnana Milanese anche in occasione degli 80 anni della Liberazione. Il volume è un excursus di aneddoti e curiosità che Pietro, classe 1927, era solito raccontare quando era in vita e che il nipote ha raccolto e rielaborato dopo la scomparsa dell’ex, avvenuta nel 2016., giornalista di 43 anni, una laurea in storia, ha militato a lungo nella Lega e ora è esponente di una lista civica di centroa Rosate, suo Comune di residenza.