Il giuramento dei nuovi medici Premi ai veterani

medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia della Spezia presieduto da Salvatore Barbagallo (nella foto), ha Premiato i professionisti con 50 anni di carriera e i nuovi medici iscritti nel 2025, che hanno solennemente pronunciato il giuramento di Ippocrate: Elia Adamo, Abdallah Akhdar, Elisa Costa, Elia Spinazzi, Caterina Tedesco. È stato inoltre celebrato il raggiungimento dei cinquant’anni di laurea con la consegna del prestigioso Caduceo d’oro a diversi medici storici della provincia: Laura Bernabò Daniele, Eleonora Caccia, Emilio Falco, Riccardo Gagliardi, Gualtiero Guerrini, Lello Pier Paolo, Augusto Moretti, Lanfranco Sanna. Nella sua relazione, il presidente Barbagallo ha messo in evidenza l’importanza di iniziative come gli incontri scientifici essenziali per il confronto e la crescita professionale degli iscritti. Lanazione.it - Il giuramento dei nuovi medici. Premi ai veterani Leggi su Lanazione.it L’Ordine deichirurghi e degli odontoiatri della provincia della Spezia presieduto da Salvatore Barbagallo (nella foto), haato i professionisti con 50 anni di carriera e iiscritti nel 2025, che hanno solennemente pronunciato ildi Ippocrate: Elia Adamo, Abdallah Akhdar, Elisa Costa, Elia Spinazzi, Caterina Tedesco. È stato inoltre celebrato il raggiungimento dei cinquant’anni di laurea con la consegna del prestigioso Caduceo d’oro a diversistorici della provincia: Laura Bernabò Daniele, Eleonora Caccia, Emilio Falco, Riccardo Gagliardi, Gualtiero Guerrini, Lello Pier Paolo, Augusto Moretti, Lanfranco Sanna. Nella sua relazione, il presidente Barbagallo ha messo in evidenza l’importanza di iniziative come gli incontri scientifici essenziali per il confronto e la crescita professionale degli iscritti.

Potrebbe interessarti anche:

Negli ambulatori di Casumaro arrivano due nuovi medici

L’obiettivo è fornire di tutti i servizi necessari al struttura giù dal mese di parile. L’azienda Usl di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Cento, è dunque impegnata a concludere l’iter che riguarda il nuovo polo della frazione centese, sottolineando che l’obiettivo è quello di fornire servizi sanitari essenziali e di qualità, in linea con le necessità della comunità locale.

175 nuovi medici di famiglia per l'Emilia-Romagna : al via il corso di formazione

La Giunta regionale ha approvato il bando per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica, destinato alla formazione di 175 futuri medici di medicina generale, il cui avvio è previsto per dicembre 2025.

Regione - in arrivo 175 nuovi medici di medicina generale. "Così faremo fronte alla carenza di personale"

Sanità: 175 futuri medici di medicina generale in Emilia-Romagna. . . La giunta regionale ha approvato ed emanato il bando per il concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2025/2028, il cui avvio è previsto per il mese di dicembre.

Ne parlano su altre fonti Il giuramento dei nuovi medici. Premi ai veterani. A Verbania il giuramento di 13 nuovi medici del Vco. Giuramento di Ippocrate, 530 nuovi medici e odontoiatri giurano a Napoli. Verbania, i premi ai medici "veterani" e il giuramento di 13 nuovi colleghi. Il giuramento degli 11 nuovi medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto. All'Alberoni presteranno giuramento 19 nuovi medici e 4 odontoiatri.

lanazione.it riferisce: Il giuramento dei nuovi medici. Premi ai veterani - L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia della Spezia presieduto da Salvatore Barbagallo (nella foto), ha ...

Segnala msn.com: Il giuramento dei nuovi Giudici della Corte costituzionale al Quirinale - Il giuramento dei nuovi Giudici della Corte costituzionale al Quirinale Ecco cosa sappiamo sulle ragioni dell'intervento contro il programma Mediaset Come usare le potature dell’olivo (non ...