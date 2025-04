Inter-news.it - Parolo: «Inzaghi? Risponde a quanto chiesto! L’Inter è in missione»

Marco, ex giocatore die oggi talent su DAZN, parla dell’operato del tecnico del. Allo stesso tempo, non ha dubbi sulla forza della rosa nerazzurra. Il suo pensiero.RE A RICHIESTA – Dopo le parole di Andrea Stramaccioni e Luca Toni, è arrivato anche il turno di Marcoesprimersi su DAZN in merito all’operato di Simonesulla panchina delin questa stagione. L’ex giocatore interviene in questo modo: «sta facendo una grandissima cosa, ma stando a quello che gli hala società. Ma ha la rosa per arrivare fino in fondo, ha giocato senza Dumfries e Dimarco e ha vinto, ha de Vrij in panchina. In Arnautovic ha trovato la vera spalla dei due attaccanti titolari.con questa rosa è prima e domina quando vuole. Giocando ogni tre giorni è giusto anche preservarsi un po’».