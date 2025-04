Oggi tre ministri a Brindisi per la nave Vespucci Urso Locatelli e Lollobrigida

Brindisi in occasione della tappa del Tour Mediterraneo Vespucci:il Ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso dentro al Villaggio IN Italia nei pressi della Conference Hall prenderà parte all’incontro sulla Blue Economy “I domini del blu, il dominio del blu”;il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli alle ore 12.30 interviene in Conference Hall al Talk ANSA “Ansa incontra le eccellenze del territorio”;il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a bordo di nave Amerigo Vespucci dove alle ore 16.45 si terrà l’incontro FederUnacoma “Terra e mare: i fattori di sviluppo dell’economia mediterranea”. Noinotizie.it - Oggi tre ministri a Brindisi per la nave Vespucci Urso, Locatelli e Lollobrigida Leggi su Noinotizie.it Stralcio della comunicazione diffusa dai responsabili:L’agenda con le presenze istituzionali di lunedì 14 aprile al Villaggio IN Italia diin occasione della tappa del Tour Mediterraneo:il Ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfodentro al Villaggio IN Italia nei pressi della Conference Hall prenderà parte all’incontro sulla Blue Economy “I domini del blu, il dominio del blu”;il Ministro per le disabilità Alessandraalle ore 12.30 interviene in Conference Hall al Talk ANSA “Ansa incontra le eccellenze del territorio”;il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francescoa bordo diAmerigodove alle ore 16.45 si terrà l’incontro FederUnacoma “Terra e mare: i fattori di sviluppo dell’economia mediterranea”.

