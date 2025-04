Assolti dopo 16 anni Incidente mortale nel cantiere al Palaffari L’Appello ribalta tutto

anni per mettere un punto all’Incidente sul lavoro che costò la vita a Vincenzo Spiniello (nella foto piccola in alto), carpentiere casertano che morì nel 2009 durante i lavori per la costruzione del centro affari. Un’era geologica fa, per chi legge. Fu travolto da un pezzo di calcestruzzo nel cantiere del Palaffari. Giovedì la decisione della corte d’appello di Firenze: tutti Assolti i nove imputati che in primo grado vennero condannati ciascuno a un anno e quattro mesi. La prima sentenza nel 2018, dopo un iter giudiziario travagliatissimo. Sedici anni per arrivare ad una sentenza in secondo grado. E se si prende a prestito le parole di Montesquieu - giustizia lenta non è giustizia - c’è poco da dire. Il processo bis aveva preso il via il maggio del 2022 dopo il ricorso presentato dalle difese: al centro del fascicolo i fatti di tredici anni prima. Lanazione.it - Assolti dopo 16 anni. Incidente mortale nel cantiere al Palaffari. L’Appello ribalta tutto Leggi su Lanazione.it Ci sono voluti sediciper mettere un punto all’sul lavoro che costò la vita a Vincenzo Spiniello (nella foto piccola in alto), carpentiere casertano che morì nel 2009 durante i lavori per la costruzione del centro affari. Un’era geologica fa, per chi legge. Fu travolto da un pezzo di calcestruzzo neldel. Giovedì la decisione della corte d’appello di Firenze: tuttii nove imputati che in primo grado vennero condannati ciascuno a un anno e quattro mesi. La prima sentenza nel 2018,un iter giudiziario travagliatissimo. Sediciper arrivare ad una sentenza in secondo grado. E se si prende a prestito le parole di Montesquieu - giustizia lenta non è giustizia - c’è poco da dire. Il processo bis aveva preso il via il maggio del 2022il ricorso presentato dalle difese: al centro del fascicolo i fatti di trediciprima.

