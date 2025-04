Bullismo e violenza giovanile | episodi con adolescenti vittime Docenti | serve un investimento forte e strutturale nella scuola la rimodulazione dell' educazione civica

Docenti delle discipline dei diritti umani:Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo sconcerto e dolore in merito al gravissimo episodio avvenuto a Quarto (NA) il 9 aprile scorso, dove un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in pieno giorno da due coetanei mentre si recava dal fisioterapista. Un’aggressione feroce, che si inserisce in un inquietante contesto di violenza sistemica giovanile che affligge da tempo l’area flegrea.Le dichiarazioni del padre della giovane vittima, rilasciate il 13 aprile, delineano un quadro allarmante: un gruppo di adolescenti che si muove impunito, agendo come un branco e imponendo paura e sopraffazione. “Non è giustizia”, denuncia il genitore, ed è impossibile dargli torto. Noinotizie.it - Bullismo e violenza giovanile: episodi con adolescenti vittime Docenti: serve un investimento forte e strutturale nella scuola, la rimodulazione dell'educazione civica Leggi su Noinotizie.it Di seguito alcuni comunicati diffusi dal coordinamento nazionalee discipline dei diritti umani:Il Coordinamento Nazionalea disciplina dei Diritti Umani esprime profondo sconcerto e dolore in merito al gravissimoo avvenuto a Quarto (NA) il 9 aprile scorso, dove un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in pieno giorno da due coetanei mentre si recava dal fisioterapista. Un’aggressione feroce, che si inserisce in un inquietante contesto disistemicache affligge da tempo l’area flegrea.Le dichiarazioni del padrea giovane vittima, rilasciate il 13 aprile, delineano un quadro allarmante: un gruppo diche si muove impunito, agendo come un branco e imponendo paura e sopraffazione. “Non è giustizia”, denuncia il genitore, ed è impossibile dargli torto.

. Particolare è stato il suo impegno nel promuovere l’integrazione dei migranti, operando affinché le comunità locali potessero accogliere i nuovi cittadini con spirito di dialogo e cooperazione.

