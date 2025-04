Sandra Gilardelli la partigiana e la rosa rossa | Mi sentivo dalla parte giusta Penso a chi non ha fatto ritorno

Ne parlano su altre fonti Sandra Gilardelli, la partigiana e la rosa rossa: "Mi sentivo dalla parte giusta. Penso a chi non ha fatto ritorno". Anteprima assoluta docufilm "SANDRA GILARDELLI LA PARTIGIANA E LA ROSA ROSSA" di MARCO MANZONI. "Milano è Memoria": Anteprima "Sandra Gilardelli-La partigiana e la rosa rossa" con ospiti. Un docufilm su Sandra Gilardelli, staffetta partigiana centenaria: «C'è un fascismo strisciante, a volte sale in superficie». 25 Aprile festa della Liberazione. Sandra Gilardelli: "La Resistenza con una rosa". MILANO È MEMORIA. LA CITTÀ FESTEGGIA SANDRA GILARDELLI DONNA DELLA RESISTENZA.

