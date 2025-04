Incontreremo a maggio il ministro Giuli per parlare dell’Ambrogiana

maggio prossimo, il ministro della cultura Alessandro Giuli sarà a Firenze per un evento che si terrà allo spazio Niccolini. Lo incontrerò, porterò con me il sindaco Simone Londi e faremo insieme il punto sull’iter relativo alla Villa dell’Ambrogiana". Lo ha anticipato Federico Pavese, presidente della commissione speciale Villa Medicea e consigliere comunale di Monteluponelcuore, rassicurando in merito al progetto di recupero dell’immobile che è stato avviato dall’ex-ministro alla cultura Gennaro SanGiuliano. Il suo successore, Alessandro Giuli, era due giorni fa a Pistoia per seguire le prove del "Don Giovanni" al Teatro Manzoni, dove ha incontrato il primo cittadino locale nonché potenziale candidato alla presidenza della Regione Toscana Alessandro Tomasi. Lanazione.it - "Incontreremo a maggio il ministro Giuli per parlare dell’Ambrogiana" Leggi su Lanazione.it "Fra poco meno di un mese, il 9 o il 10prossimo, ildella cultura Alessandrosarà a Firenze per un evento che si terrà allo spazio Niccolini. Lo incontrerò, porterò con me il sindaco Simone Londi e faremo insieme il punto sull’iter relativo alla Villa". Lo ha anticipato Federico Pavese, presidente della commissione speciale Villa Medicea e consigliere comunale di Monteluponelcuore, rassicurando in merito al progetto di recupero dell’immobile che è stato avviato dall’ex-alla cultura Gennaro Sanano. Il suo successore, Alessandro, era due giorni fa a Pistoia per seguire le prove del "Don Giovanni" al Teatro Manzoni, dove ha incontrato il primo cittadino locale nonché potenziale candidato alla presidenza della Regione Toscana Alessandro Tomasi.

